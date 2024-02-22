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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تطالب الأمم المتحدة بعدم تقديم الدعم لدولة الاحتلال

ممثل الكويت في محكمة
ممثل الكويت في محكمة العدل الدولية

بدأت الكويت تقديم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.

وقال سفير الكويت في لاهاي علي الظفيري إن ما يجري في غزة نتيجة لـ 75 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.


وذكر ممثل الكويت في محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس تهجيراً قسرياً بحق الفلسطينيين من خلال تدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم.


وأضاف : الاحتلال الإسرائيلي شن حملة مكثفة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.

وتابع : يجب منح الفلسطينيين الحق في دولة مستقلة والتأكيد على أن الاحتلال غير شرعي

وختم ممثل الكويت في محكمة العدل الدولية :على الأمم المتحدة ألا تقدم الدعم لدولة الاحتلال.

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