بعد الاهلي .. بعثة نادي مصري آخر تصدم بسيارة في الكونغو

أعلن الاعلامي أمير هشام عن صدام سياراة نادي بيراميدز في الكونغو .



وكتب هشام من خلال حسابه على فيس بوك :" سائق حافلة نادي مازيمبي يصدم سيارات بعثة بيراميدز مما أدي إلي تحطيمها وتكسيرها بشكل غريب للغاية.. البعثة سالمة ولاتعاني من أي مشكلة جراء الحادث وتستعد للمباراة بكل جدية 🤯".

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر السبت المقبل على نادي مازيمبي باستاد مازيمبي بمدينة لوممباشي بالكونغو، في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح الفريق راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاثاء، بعد الفوز على الاتحاد في الدوري والفوز على زد وديا، قبل السفر للكونغو.