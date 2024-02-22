ردًا على التوترات المتصاعدة التي تغذيها تصرفات روسيا، يرسل جيش المتطوعين الإستوني رسالة واضحة إلى دول الناتو، بما في ذلك المملكة المتحدة: الاستعداد أمر بالغ الأهمية في مواجهة الصراع المحتمل.

ويؤكد الجنود المواطنون الإستونيون، الذين يطلق عليهم اسم "SAS" لالتزامهم بالتدريبات التدريبية في عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك الآباء في منتصف العمر، على أهمية الاستعداد المدني في حالة حدوث أزمة.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، يؤكد الرائد تانيل كابر، قائد قوات رابطة الدفاع الإستونية في جزيرة هيوما، على قيمة الدفاع عن الحرية ويسلط الضوء على النضال التاريخي للأمة من أجل الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي. وإدراكاً للتهديد الذي تشكله موسكو، عزز الجيش الإستوني قواته الدفاعية الإقليمية بشكل كبير رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويؤكد اللواء إيلمار تام، رئيس رابطة الدفاع، على الدور الحاسم للردع ضد أي عدوان روسي محتمل. وحذر من الترابط بين أمن الناتو والوضع في أوكرانيا، وحث على اليقظة والتضامن بين الدول الأعضاء.

في جزيرة هيوما، يصقل المتطوعون الإستونيون مهاراتهم القتالية استعدادًا للمواجهات المحتملة في منطقة بحر البلطيق. وسط المناظر الطبيعية الخلابة، تعد الجزيرة وجهة سياحية وهدفًا استراتيجيًا محتملاً للقوات الروسية.

إن تفاني المدنيين الإستونيين في التدريب العسكري يعكس التزامهم بحماية وطنهم. إن استعدادهم للدفاع ضد التهديدات المحتملة يتردد صداه مع مشاعر المواطنين الإستونيين مثل تافي، الذي يؤكد على أهمية حماية أسرته ومنزله.

يصدر الرائد كابر تحذيرًا شديد اللهجة لأي معتدين محتملين، ويؤكد من جديد تصميم إستونيا على الدفاع عن أراضيها ضد الغارات. ويحث حلفاء الناتو، بما في ذلك المملكة المتحدة، على البقاء يقظين وتعزيز دفاعاتهم بنشاط في مواجهة التوترات المتصاعدة.

ومع استمرار تطور المشهد الجيوسياسي، يعد المقاتلون المدنيون في إستونيا بمثابة شهادة على أهمية الاستعداد والتضامن بين حلفاء الناتو في حماية الأمن والاستقرار الإقليميين.