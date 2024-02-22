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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مصر.. الإمارات تقترب من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع "الأوراسي"

وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الخميس، إن الإمارات يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: "المفاوضات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا تزال مستمرة... نعمل على ضمان إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول الاتحاد الأوراسي في عام 2024".

وفي وقت سابق، قال الممثل التجاري الروسي في مصر، أليكسي تيفانيان، إن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وصلت إلى مرحلتها النهائية.

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