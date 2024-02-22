العفو الدولية : إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في الجزائر بادرة قوية



اكدت منظمة العفو الدولية، إنّ إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بالجزائر بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي سيكون بادرة قوية، مثمّنة "مؤشرات إيجابية في مجال حقوق الإنسان".

وقالت المنظمة في بيان لها "بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك، ينبغي على السلطات الجزائرية التأكد من أن التشريعات الوطنية، التي تتم مراجعتها حاليا بعد دستور 2020، ستؤدي إلى نظام وطني لحماية الحريات الأساسية يتماشى مع المعايير الدولية."

وثمّنت المنظمة مؤشرات إيجابية في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، على الرغم من استمرار بعض المخاوف."