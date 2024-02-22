وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن توسيع توكيل المفاوضين في محادثات الرهائن

في تطور مهم في مفاوضات الرهائن الجارية، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قيصر البيت الأبيض في الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، بقرار إسرائيل توسيع تفويض مفاوضيها. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التقدم في المحادثات وربما تمهيد الطريق لحل أزمة الرهائن.

ووفقا لتقارير من موقع أكسيوس، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت لبريت ماكغورك أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي قرر تمكين المفاوضين بتفويض أوسع.

ويأتي قرار توسيع التفويض وسط جهود دبلوماسية مكثفة لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتخفيف التوترات في المنطقة. يشير التبادل بين جالانت وماكغورك إلى جهد متضافر لتعزيز فعالية المفاوضات واستكشاف سبل جديدة للحوار.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة للتفويض الموسع، فإن الإعلان يدل على نهج استباقي من جانب إسرائيل تعكس إلحاح وأهمية حل أزمة الرهائن بسرعة ودبلوماسية.

ومع تقدم المفاوضات بشأن الولاية الأوسع، يظل أصحاب المصلحة متفائلين بتحقيق نتائج إيجابية والعودة الآمنة للرهائن في نهاية المطاف. ويؤكد قرار تمكين المفاوضين التزام إسرائيل بالسعي إلى إيجاد حلول دبلوماسية للتحديات الأمنية المعقدة في الشرق الأوسط.