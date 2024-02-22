وزير الخارجية الإيطالي: نستعد لتوقيع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس 22 فبراير 2024 إن إيطاليا تتوقع وضع اللمسات النهائية على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الأيام المقبلة، بحسب تصريحاته أمام البرلمان الإيطالي.

ووقعت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك في وقت سابق اتفاقيات مماثلة مع أوكرانيا لمساعدة البلاد على صد الجيش الروسي.

وقالت النرويج وهولندا إنهما تأملان أيضًا في توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع أوكرانيا قريبًا.

وأوضح تاجاني أنه بموجب الاتفاق الأمني، ستعيد إيطاليا تأكيد التزاماتها بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية ومساعدة البلاد على حماية بنيتها التحتية الحيوية من الهجمات الروسية.

وسيتضمن الاتفاق أيضًا تعهدات بدعم أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت دول مجموعة السبع والعديد من الشركاء الآخرين بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا عبر معاهدات ثنائية وسوف تستلزم الضمانات الأمنية التزامات واضحة وطويلة الأمد، فضلاً عن تعزيز قدرة أوكرانيا على مقاومة العدوان الروسي وتشمل الضمانات أيضًا العقوبات والمساعدات المالية وإعادة الإعمار بعد الحرب.

وبدأت أوكرانيا وإيطاليا المفاوضات بشأن اتفاقية الضمانات الأمنية في نوفمبر وقد انضمت حتى الآن حوالي 30 دولة إلى إعلان الضمانات الأمنية.