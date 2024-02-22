ما أهمية المحادثات بين قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل؟

تحمل المحادثات المقررة بين مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل أهمية كبيرة في معالجة القضية الملحة المتمثلة في إعادة الرهائن، لا سيما في ضوء نية إسرائيل المعلنة للمضي قدماً في هجوم على مدينة رفح إذا لم تتم إعادة الرهائن من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. 10 مارس، المصادف لبداية شهر رمضان.

وبحسب المحلل العسكري شون بيل وما نشره في سكاي نيوز البريطانية، فإن المناقشات تدور في المقام الأول حول المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أنه لن يجتمع جميع المسؤولين في باريس لإجراء هذه المحادثات.

ويؤكد بيل على مدى إلحاح الوضع، مشيرًا إلى أن الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي بيني غانتس سلط الضوء سابقًا على إطار زمني محدود حتى 10 مارس. وإذا واصلت إسرائيل عمليتها المخطط لها، يحذر بيل من عواقب وخيمة محتملة.

إن الضغوط المتزايدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضحة، حيث أشار بيل إلى تزايد الضغوط من زوايا مختلفة. وهو يسلط الضوء على الشعور بالإحباط من جانب الولايات المتحدة، التي، على الرغم من تقديم الدعم الثابت في البداية أثناء الصراع، تظهر الآن علامات انخفاض الدعم. إن التصرفات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، مثل استخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدعوة إلى وقف إطلاق النار، تعكس موقفاً متغيراً.

ويسلط بيل الضوء على المعضلة التي يشكلها الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مشدداً على أن إطلاق سراحهم مشروط بضمانات إنهاء الصراع. وعلى هذا النحو، فإن حل مشكلة الرهائن أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.