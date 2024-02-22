أخبار السيارات |فرصة.. مرسيدس CLA موديل 2023 دون جمارك.. نوع ياباني مستعمل بـ130 ألف جنيه.. نصائح مهمة للحفاظ على ناقل الحركة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أحدث أسعار سيتروين C5 اير كروس 2024
تعتبر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 أغلى إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري، وتتوفر بأربع فئات.
بيجو وسيتروين وتويوتا.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة موديل 2024
يضم السوق المصري باقة من أقوى سيارات الكروس أوفر لعام 2024، مثل تويوتا فورتشنر وفولكس فاجن تيجوان وبيجو 5008 وسيتروين C5 وأوبل جراند لاند.
فرصة.. مرسيدس CLA موديل 2023 بدون جمارك
تعتبر سيارات مرسيدس CLA من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الألمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.
أشهر سيارة يابانية مستعملة بـ130 ألف جنيه فقط
ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار وتوقف العديد من خطوط الانتاج والتوريد منذ بداية حرب روسيا واوكرانيا.
نصائح مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك
يعتبر ناقل الحركة من أهم القطع داخل السيارة فهو المسئول عن تغيير السرعات وتمكين السيارة من السير على سرعات مختلفة، وعند تلفه يحتاج إلى تكاليف باهظة لإصلاحه.