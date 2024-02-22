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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تعفي بضائع هذه الدولة من الضرائب

ارشيفي
ارشيفي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن السلع والبضائع الموريتانية واضحة الأصل مرحب بها دون ضريبة وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتجات الجزائرية.

وفي تصريحات له نقلها التليفزيون الجزائري، دعا تبون المتعاملين الإقتصاديين الموريتانيين للاستثمار في منطقة التبادل الحر والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي.

وأوضح تبون، أن طريق تندوف زويرات سيمكن من دخول السلع الموريتانية والجزائرية بطريقة سهلة بين البلدين.

فينا، أكد الرئيس الموريتاني، أن منطقة التبادل الحر ستكون منطقة تلاقٍ وجسر تبادل.

كما أثنى الرئيس الموريتاني على جهود الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي وأكد على أهمية الطريق الذي سيربط بين البلدين.

كما اتفق رئيسا الجزائر وموريتانيا  على لقاء مرتقب يجمع وزيري تجارة البلدين تعزيزا للتعاون والتبادل من خلال إنشاء بنوك وتسهيل دخول السلع والبضائع.

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