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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يؤكد تقديم الدعم للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم

صدى البلد

  أكد محافظ قنا أشرف الداودي على ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع.


جاء ذلك خلال تكريم المحافظ اليوم /الخميس/ للطلاب المشاركين في مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية "فيرست ليجو ليج" من مؤسستي أحمد جبره بقنا ودار الرحمة بنجع حمادي، والحاصلين على المراكز الأولى في الفئة الخامسة بمسابقات السوفت وير، والبرمجة التابعة للاتحاد الافرو آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، المؤهلة للمنافسة في التصفيات الدولية، والتي منها سيتم تصعيد الحاصلين علي المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في النهائيات الدولية للبرمجة المنعقدة بالمملكة الأردنية والتي تم إقامتها بمكتبة الإسكندرية.


وأشاد الداودى بدور المركز في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة. 


وأشار إلى أن التنوع فى تدريس علوم التكنولوجيا يسهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشيا مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.

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