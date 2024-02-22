السفير جمال بيومي: مصر ضاعفت صادراتها للدول العربية 3 مرات

أكد السفير جمال بيومي، أمين عام إتحاد المستثمرين العرب، أنه تم عمل منطقة تجارة حرة، لتحرير تجارة السلع، خاصة في تحرير حركة الطيران بين مصر والسعودية، إضافة إلى أنه تم العمل على تحرير الخدمات المصرفية.

وقال جمال بيومي، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور “ِشادي الزيات”، أن مصر تضاعفت صادراتها للدول العربية 3 مرات، إضافة إلى تحقيقها فائض في الميزان التجاري مع الدول العربية والأفريقية.

70% من واردات العالم العربي لا تنتج فيه

وتابع أمين عام إتحاد المستثمرين العرب، أن الإستثمار هو بوابة لمضاعفة التجارة في العالم العربي، مشيرا إلى أن 70% من واردات العالم العربي لا تنتج فيه.