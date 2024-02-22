السبت.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن (شارع الخليج المصرى ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل ) وضعف المياه عن منطقة (مساكن الاحلام – منطقة الاشراف ) بالزاوية الحمراء، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24/2/2024 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعة.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع أنه نظراً لتنفيذ أعمال اللحام بخط المياه قطر 1000مم بشارع الخليج المصرى.



وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو علي خدمة الواتس اب علي رقم 01206665125