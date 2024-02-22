بدء تطبيق نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا



بدأت الحكومة البريطانية اليوم الخميس في تطبيق الإجراءات الجديدة لنظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا لتكون «تأشيرة ETA» بدلاً عن «تأشيرة EVW».

ووفق صحيفة عكاظ السعودية، فالتأشيرة الجديدة تتميز بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، ودخول متعدد خلال فترة الصلاحية، إضافة إلى أن رسوم التأشيرة ستكون رمزية (10 جنيهات إسترلينية).



تمكن التأشيرة الإلكترونية «ETA» المواطنين السعوديين من الدخول إلى الأراضي البريطانية والإقامة لمدة ستّة أشهر كسائح أو لزيارة الأقارب أو لغرض الأعمال التجارية أو للدراسة القصيرة، أو للحصول على تأشيرات العبور عبر مطارات المملكة المتحدة «الترانزيت»، أو للعمل المؤقت لمدة ثلاثة أشهر.