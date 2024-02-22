غرامات وحرمان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عقوبات رابطة الأندية الخاصة بمباراة الإسماعيلي والزمالك التي أقيمت في الدوري العام.

وكتب شوبير: رابطة الأندية تعلن خوض الإسماعيلي مباراتين بدون جمهور وتوقيع غرامة مالية علي النادى قدرها 100 ألف جنيه.

وأضاف: منع 2243 مشجعا من جماهير الزمالك من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية علي النادى قدرها 50 ألف جنيه.

وكان فريق الزمالك سقط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي من دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.