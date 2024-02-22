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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي

ارشيفي
ارشيفي

أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي"، داعيا إلى "عدم السماح باستمرار ذلك".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر الصفدي: "أنا أقف أمامكم اليوم بينما تتبدى شرور الاحتلال الإسرائيلي دموية ولا إنسانية، يستعر العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي رأت محكمتكم الموقرة أنه يستوجب تحقيقًا في ارتكابه إبادة جماعية".

وأضاف : "يزهق هذا العدوان آلاف الأرواح، يدمر حياة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يعانون قهر الاحتلال من قبل أن يبدأ هذا العدوان يجب أن ينتهي فوراً، وأن يواجه مرتكبوه العدالة، لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون".

وأردف الصفدي: "لكن إسرائيل لا تكترث، وسُمح لها أن لا تكترث بالقانون الدولي، هذا حال لا يمكن أن يستمر، الاحتلال غير شرعي، الاحتلال لا إنساني، الاحتلال يجب أن ينتهي".

وأكمل: "على مدى عقود من الاحتلال عملت إسرائيل على تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة".

وأتم : "يُقتل الفلسطينيون بالمئات في غزة والضفة الغربية كل يوم، لأن إسرائيل لا تحاسَب على ما ترتكب من جرائم حرب وخرق للقانون الدولي".

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر 2023 ، جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، خلَّفت حتى الخميس 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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