ربع مليون و6 كيلو شابو.. تفاصيل ضربة أمنية لأخطر تاجر مخدرات بسوهاج

ظل يعيش في طغيان لم ييأس من أمره ولم يلين قلبه عند رؤية ضحاياه من متعاطي المواد المخدرة الذين يقصدونه لشراء ما يتاجر فيه من:" شابو وهيروين"، ومواد تهدم عقول أبنائنا وتهدم مستقبل بيوتنا ووطننا.

تاجر مخدرات في منتصف الثلاثينات من العُمر، يقطن مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، ويأخذ من دائرة المركز مسرحًا لاستقطاب متعاطي المواد المخدرة وضعيفي الإرادة في الخروج من دائرة الإدمان المعتمة، وترويج كل ما يجلبه من مواد مخدرة بالمركز والمراكز المجاورة له.

وعلى الفور تحركت الجهات المعنية المختصة عند ورود المعلومات عن تاجر الشابو الذي تمت تصفيته على أيدي رجال الشرطة البواسل، بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة المختلفة وخاصة مادة الشابو المخدر، وعند وصولهم المكان الذي يقطنه المتحري عنه، تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن.

ليسقط تاجر المواد المخدرة قتيلًا على أيدي رجال الشرطة البواسل، وتصفية هذا العنصر الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، خارجًا عن القانون هادمًا لعقول الشباب ومستقبلهم، على أيدي رجال الأمن بالبلينا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، من تصفية تاجر مواد مخدرة، كان قد تبادل إطلاق النار أثناء محاولته ضبطه، وتبين أن بحوزته 6 كجم من مخدر الشابو، والذي كان يتخذ من دائرة المركز مسرحًا للاتجار به.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المواد المُخدرة بمديرية أمن سوهاج، مفادها ورود كمية كبيرة من مخدر الشابو إلى أحد تجار المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المُتحرى عنه، وحال شعوره بقوات الأمن باردهم بإطلاق الأعيرة النارية، وتمكن ضباط الحملة من تصفياه، وتبين أنه بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو وبندقية و2 خزينه و35 طلقه، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش، وطبنجة، و2 خزينه و5 طلقات، ومبلغ مالي قدره 245 ألف جنيهًا، وهاتف محمول وميزان حساس ودراجة بدون لوحات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.