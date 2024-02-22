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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بالجيزة

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه الإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.

أحالت النيابة العامة المتهم "يوسف درغام" عامل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف، بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 12434 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم الجيزة، المتهم محرزاً مواد مخدرة" الحشيش" وقد عزا قصده الإتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

المشدد 6 سنوات المواد المخدرة النيابة العامة جنايات الجيزة حبس المتهم

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