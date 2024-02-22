بيان عاجل لصحة غزة عقب انسحاب قوات الاحتلال من مجمع ناصر

أعلنت وزارة الصحة في غزة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي، مشيرة الي تمركزها في محيطه وتحاصره.

وأبانت في بيان لها أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الحركة من والى مجمع ناصر الطبي.

وأشارت الي ان كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء للشرب او للنظافة الشخصية وبلا طعام وبلا كهرباء وبلا اكسجين وبلا مقومات علاجية.

كما تمكنت الطواقم الطبية من دفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى استشهدوا نتيجة توقف المولدات والاكسجين بحسب بيان الصحة.

ولفتت كذلك الي ان مياه الصرف الصحي تغمر كل الأقسام الأرضية في مجمع ناصر الطبي حيث لايزال الاحتلال يمنع إصلاح خزانات المياه وشبكة الصرف الصحي وتشغيل المولد الكهربائي في مجمع ناصر الطبي.

وقالت الوزارة أيضا : قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تحاصر مستشفى الأمل بخان يونس وتسهدفه بشكل متكرر.

وأتمت الوزارة بيانها : قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرض حياة الطواقم والمرضى للخطر في مستشفى الامل نتيجة عدم توفر المياه والطعام والاكسحين والعلاج.