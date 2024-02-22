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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصري للفكر والدراسات : تسخير كل إمكانياتنا البحثية لأجل الصفقة الاستثمارية الكبرى

صدى البلد

تابع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية البيان الصحفي الصادر اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بشأن التحرك النشط الذي تقوم به الدولة في مجال الاستثمار.

وقال المركز في بيان “يثمن المركز المصري النتائج التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول موافقة المجلس على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”.

 

ويؤكد المركز أن هذه الصفقة تعبر بالفعل عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الآمال التي تحملها والطموحات التي تسعى إلى تحقيقها.

كما يرى المركز أن هذه الصفقة تعتبر البداية الحقيقية والعملية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وبما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كافة التحديات والانتقال إلى مرحلة جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص وبما يصب في النهاية في صالح المواطن المصري.

وسوف يظل المركز المصري يتابع هذه التطورات الإيجابية مسخرًا كل إمكانياته البحثية في تقديم الدعم والمشورة من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد المصري. 

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