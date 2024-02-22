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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي للمواطنين

صدى البلد

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها والفئات المُستهدفة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم الخميس، فقد أشاد غراب، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمديريات المختلفة في تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية؛ لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل التي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بجانب التدريب على مهارات إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.

من جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين بقصر ثقافة الحسينية عن أهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها، وكذلك التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها.

وأوضح، أنه في نهاية الندوة تم التعريف بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على الأرض وعلاقتها بالمياه، وكذلك الخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتم توزيع مطبوعات تحتوي على رسائل إرشادية وتوعوية.

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