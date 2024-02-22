احتفالا باليوم الوطني.. العاهل السعودي: نحمد الله على وحدة هذه الدولة المباركة وشعبها

نشر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تغريدة، عبر حسابه على "إكس" بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي قائلا: نحمد الله سبحانه الذي حقق لنا وحدة هذه الدولة المباركة وشعبها، ومسيرة الاستقرار لأكثر من 300 عام، والتي نحتفي معها بتاريخ هذه الدولة المباركة في يوم التأسيس وتلاحم القيادة مع شعبها.

وتوشحت شوارع وميادين محافظة جدة، بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم التأسيس، وتعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة الوطنية التي تستحضر قصة عظيمة لتأسيس وطن منذ ثلاثة قرون.

وتزينت المباني واللوحات على امتداد طرق المحافظة، بصور القيادة، فيما اكتست المرافق والميادين العامة بالمحافظة باللون الأخضر، إلى جانب نشر الرسائل الوطنية على اللوحات الإعلانية الرقمية بالشوارع والميادين التي تجسد التلاحم بين القيادة والشعب.