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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد في مصر .. سعر VGV U70 PRO موديل 2024

VGV U70 PRO موديل
VGV U70 PRO موديل 2024

تعتبر السيارة VGV U70 PRO موديل 2024، واحدة من أبرز السيارات التي انطلقت حديثًا بالسوق المصري، حيث تنتنمي هذه النسخة إلى عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع إطلالة رياضية عصرية، وعلامة تجارية تنتمي إلى اصدارات الصانع الصيني.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، السعر الرسمي للسيارة VGV U70 PRO موديل 2024، وعرض ابرز مواصفاتها الفنية وتجهيزاتها.

VGV U70 PRO موديل 2024

ابعاد السيارة VGV U70 PRO موديل 2024 

 

  • طول 4825 مم.
  • عرض 1870 مم.
  • ارتفاع 1691 مم.
  • خلوص ارضي 200 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2800 مم.
VGV U70 PRO موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة VGV U70 PRO موديل 2024 

 

  • محرك تيربو سعة 1500 CC.
  • 4 سلندر.
  • قوة إجمالية 156 حصان.
  • عزم الدوران 215 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • السرعة القصوى 175 كم/ساعة.
VGV U70 PRO موديل 2024

تجهيزات السيارة VGV U70 PRO موديل 2024 

 

فتحة سقف كهربائية بانوراما، جنوط رياضية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس، مفقود حركة متعدد الوظائف ويدعم الكثير من ادوات التحكم، انذار، رينوت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، كاميرا، حساسات ركن، مقاعد كهربائية، مكيف هواء.

VGV U70 PRO موديل 2024

وتضم VGV U70 PRO موديل 2024 ايضا نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، زجاج كهربائي، مرايات جانبية كهربائية، سبويلر خلفي، مصابيح ضباب، اضاءة LED، فرامل ABS وEBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، ووسائد هوائية للحماية.

VGV U70 PRO موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة VGV U70 PRO موديل 2024 الجديدة في مصر 

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة VGV U70 PRO موديل 2024 نحو مليون و195 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المصري من تلك النسخة الرياضية.

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