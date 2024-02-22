مدحت العدل: متيم برواية "عتبات البهجة".. ومتحمس للعمل مع يحيى الفخراني

قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والروائي ، إنه تحمس كثيرا للعمل مع الفنان " يحى الفخراني " في مسلسل " عتبات البهجة " ، متابعا :" يكفى ان يكون في سي في العدل جروب اسم يحى الفخراني".

وتابع الدكتور مدحت العدل ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنه متيم برواية " عتبات البهجة " ، ومكتوبة بحس فلسفي ساخر .

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واوضح " العدل "، ان قصة المسلسل تدور حول امكانية تقريب وجهات النظر بين جيلين متباعدين .