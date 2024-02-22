مصطفى بكري: مرافعة النائب محمد أبو العينين بقمة الاتحاد من أجل المتوسط تاريخية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب كان قد ترأس الوفد البرلماني المصري لقمة الاتحاد من أجل المتوسط والمقامة في المغرب، مشيرا إلى أن المرافعة التي قام بها تاريخية، وتحدث عن دعم مصر للقضية الفلسطينية وجدد رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطيين.

وعرض مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، جزءا من كلمة النائب محمد أبو العينين.



أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويدمر شعب أعزل، وقتل 30 ألفا من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة.



وقال محمد أبو العينين، إن "الاحتلال يصر على التهجير القسري، ويضع الشعب الفلسطيني في رفح الفلسطينية؛ كي تكون أكبر بقعة في العالم مزدحمة بالسكان".

وأضاف محمد أبو العينين: “الاحتلال يعتزم- بالتهديد على لسان وزرائه- طرد الفلسطينيين من رفح الفلسطينية”.

وأكد محمد أبو العينين: "الرئيس السيسي ومصر وضعوا خطوطا حمراء، وأكد الرئيس السيسي أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين".

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن: "أساس المشكلة هو الاحتلال، لكن من يدافع عن أرضه وعرضه؛ له الحق في المقاومة"، مضيفا: “يجب العودة على طاولة المفاوضات؛ كي يحصل الشعب الفلسطيني على أرضه ودولته المستقلة”.

ولفت محمد أبو العينين إلى أن: "إسرائيل تريد أخذ كل شيء، ولا تعطي شيئا، والعالم كله يتحدث عن حل الدولتين، إلا إسرائيل.