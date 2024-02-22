عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: مرافعة النائب محمد أبو العينين بقمة الاتحاد من أجل المتوسط تاريخية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب كان قد ترأس الوفد البرلماني المصري لقمة الاتحاد من أجل المتوسط والمقامة في المغرب، مشيرا إلى أن المرافعة التي قام بها تاريخية، وتحدث عن دعم مصر للقضية الفلسطينية وجدد رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطيين.

 

وعرض مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، جزءا من كلمة النائب محمد أبو العينين.


أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويدمر شعب أعزل، وقتل 30 ألفا من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة.


وقال محمد أبو العينين، إن "الاحتلال يصر على التهجير القسري، ويضع الشعب الفلسطيني في رفح الفلسطينية؛ كي تكون أكبر بقعة في العالم مزدحمة بالسكان".

وأضاف محمد أبو العينين: “الاحتلال يعتزم- بالتهديد على لسان وزرائه- طرد الفلسطينيين من رفح الفلسطينية”.

وأكد محمد أبو العينين: "الرئيس السيسي ومصر وضعوا خطوطا حمراء، وأكد الرئيس السيسي أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين".

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن: "أساس المشكلة هو الاحتلال، لكن من يدافع عن أرضه وعرضه؛ له الحق في المقاومة"، مضيفا: “يجب العودة على طاولة المفاوضات؛ كي يحصل الشعب الفلسطيني على أرضه ودولته المستقلة”.

ولفت محمد أبو العينين إلى أن: "إسرائيل تريد أخذ كل شيء، ولا تعطي شيئا، والعالم كله يتحدث عن حل الدولتين، إلا إسرائيل.

النائب محمد أبو العينين الوفد البرلماني المصري قمة الاتحاد من أجل المتوسط الاحتلال الاسرائيلي التهجير القسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

إجراء عاجل من الخارجية الإيرانية تجاه دولة خليجية

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

حادث سير لموكب الرئيس الموريتاني ومقـ تل أحد حراسه وإصابة آخر

إعلام عبري: مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على إرسال وفد لمفاوضات باريس

الحكومة تقرر وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان

مؤتمر صحفي للحكومة لشرح تفاصيل صفقة شراكة استثمارية كبرى

إجراء عاجل من الخارجية الإيرانية تجاه دولة خليجية

الحكومة : الصفقة الاستثمارية تؤكد قدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ