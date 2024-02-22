طبيب الإنسانية.. مصطفى بكري ينعى الدكتور هاني الناظر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه فقدت مصر اليوم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية، بعد صراع مرض السرطان، وشيعت جنازته من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدكتور هاني الناظر، يعرف بتفاعله الكبير مع المرضى، وكان يلقبه الجميع بطبيب الإنسانية.

الكشوفات المجانية للمحتاجين

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدكتور هاني الناظر أجرى العديد من الأعمال الخيرية والكشوفات المجانية للمحتاجين.