إجراء عاجل من الخارجية الإيرانية تجاه دولة خليجية

أبلغ محمد علي بك مساعد وزير الخارجية الإيراني المدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة الخارجية، أن سفير دولة الكويت لدى البلاد بدر المني أبلغ احتجاج بلاده وعدم رضاها من توجهات الحكومة الكويتية خلال الأسابيع الأخيرة بإثارة موضوع حقل أرش في الإعلام.

ووفق وسائل إعلام إيرانية؛ فقد أشار علي بك في اللقاء الى تاريخ المحادثات بين البلدين قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن ان الاتفاق بشان هذا الموضوع يتحقق في اجواء التعاون واحترام المنافع والمصالح المشتركة.

وقال: بلا ريب، فان اثارة مزاعم احادية في البيانات المختلفة ووسائل الاعلام، لا يمكن ان تشكل خطوة الى الامام لمعالجة هذا الملف ولن تستحدث اي حق للطرف الذي يتخذ هذه المواقف.

واكد مساعد وزير الخارجية جهوزية طهران لاجراء جولة جديدة من المحادثات مع دولة الكويت في اجواء ودية بهدف التوصل الى مقاربة مُرضية للطرفين.