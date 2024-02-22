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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من يقود هجوم الزمالك أمام أبو سليم الليبي؟

صدى البلد

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن اللاعب الذي يقود هجوم الزمالك أمام أبو سليم الليبي.

وكتب أحمد حسن: مصدر.. سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام أبو سليم الليبي.

وتواجد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي الفرعي، قبل السفر إلى الجزائر، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مطولة مع الجهاز الفني واللاعبين بحضور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، من أجل تحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبو سليم الليبي في مشوار الأبيض للمنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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