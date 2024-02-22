عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: معاناة السودان الصامتة كارثة إنسانية يتجاهلها العالم

صدى البلد

وصلت الأزمة المستمرة في السودان إلى منعطف حرج، ووفقا لإفتتاحية صحيفة الجارديان، لا يزال المجتمع الدولي يتجاهلها إلى حد كبير. وعلى الرغم من الخسائر البشرية المذهلة والفظائع واسعة النطاق، بما في ذلك المذابح والعنف الجنسي، فإن الصراع مستمر في التصاعد دون رادع.

مع نزوح الملايين وتجويعهم، يواجه السودان واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا. وقد نزح ما يقرب من 8 ملايين شخص، ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعاني 3.8 مليون طفل من سوء التغذية. وفي مخيم زمزم بدارفور وحده يموت طفل كل ساعتين.

تفاقم الوضع بسبب انقطاع الاتصالات، مما زاد من حجب محنة المدنيين السودانيين. وحذر جان إيجلاند من المجلس النرويجي للاجئين من "التطهير العرقي" في دارفور، حيث أجبر ما يقرب من 700 ألف شخص على الفرار. ومع ذلك فإن الاهتمام العالمي يظل مركزاً في أماكن أخرى، حيث تهيمن الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا على عناوين الأخبار الرئيسية.

لقد تأجج الصراع في السودان بسبب الصراعات الداخلية على السلطة والتدخل الخارجي. وانقلب اللواءان عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو على بعضهما البعض في أبريل الماضي، مما أدى إلى انزلاق البلاد في حرب أهلية. وقد دعم العديد من اللاعبين، فصائل مختلفة، مما أدى إلى إطالة أمد الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وعلى الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها الهيئات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فإن التقدم نحو السلام لا يزال بعيد المنال. وتعاني خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من نقص شديد في التمويل، إذ تبلغ عجزها 2.6 مليار دولار. ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

ومن أجل السودان والمنطقة ككل، يجب على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية للأزمة في السودان والالتزام بإيجاد حل سلمي. ويجب على الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة المؤثرة الضغط على الجهات الخارجية لسحب دعمها ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: الحوار الوطني يبدأ الأسبوع القادم بجلسات تخصصية عالمية مغلقة

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم مشروع في القرن الواحد والعشرين

الكيانات الكبرى| مصر تحصد ثمار صفقة تاريخية.. دولارات وفرص عمل

سفارة مصر في الجزائر: بعثة الزمالك وصلت وتوجهت إلى فندق الإقامة

شعبة القصابين: شرط وحيد لانخفاض أسعار اللحوم قبل شهر رمضان

موازنة النواب تتوقع انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازية لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها تغير.. يسرا تثير الجدل بأحدث إطلالة

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

فيديو

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ