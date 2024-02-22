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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

28 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجـ.زرة جديدة في دير البلح

ارشيفي
ارشيفي

أفادت مصادر فلسطينية بسقوط 28 شهيدًا على الأقل وعدد كبير من الجرحى جراء الغارات الصهيونية التي استهدفت منازل في دير البلح وسط قطاع غزة.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

 

وفي التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب العدوانية المستمرة لليوم الـ139 على القطاع، أكدت صحة غزة: أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيد و 132 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

 

وذكر التقرير أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

وأوضح أنّ حصيلة الحرب العدوانية على قطاع غزة ارتفعت إلى 29410 شهداء و 69465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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