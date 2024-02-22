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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يونيسيف عن أزمة غزة: للأسف لم يسمعوا صوتنا حتى الآن.. فيديو

غزة
غزة

قال سليم عويس متحدث باسم "يونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ يونيسيف منظمة إنسانية وتعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنظمة تواجه صعوبة كبيرة لفعل هذا الأمر بسبب القيود على الوصول والقيود على المواد بقطاع غزة.

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وأضاف "عويس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "دورنا في حماية الأطفال هو المناشدة ووقف التصعيد وتقديم التقارير ومراقبة الوضع الحالي".

 

وتابع: "مسؤولية حماية الأطفال تقع على عاتق أطراف النزاع في أي مكان بالعالم، وهناك مشكلة الآن في منح الأطفال الحماية التي يستحقونها، وللأسف، أن صوتنا لم يسمع حتى الآن، وأعداد الأطفال الذين قتلوا وأصيبوا في هذا التصعيد ماهولة للغاية، وهناك مشكلة إنسانية حقيقية أخرى على الأرض وهي التغذية ونقص الطعام والأمراض التي تنتشر بشدة". 
 

غزة قطاع غزة

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