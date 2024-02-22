السجن 15 عاما لشخص اعتدى على ابنة خالته بالدقهلية

قضت جنايات المنصورة، اليوم بالسجن المشدد 15 عاما، للمتهم بالتعدي على نجله خالته لقاصر جنسيا وهتك عرضها بالقوة وذلك أثناء تواجدها بمسكنه خلال زيارة خالتها بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة وسكرتارية أحمد كمال في القضية رقم 7952 لسنة 2023 .

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "أسامة.م. م اط"، هارب ،29عاما، لأنه في غضون شهر مايو 2023 بدائرة مركز الستاموني بالدقهلية واقع المجني عليها الطفلة نجلة خالته وتدعى "ر.أ.س"، والتي لم تبلغ ثماني عشر ميلادية كاملة بالقوة بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمسكنة وادخلها احدى غرف محل اقامته وتعدى عليها جنس.يا.

وشهدت "ايمان.ا.م "، ط،42 عاما ربة منزل ومقيمة الستاموني بأنه أثناء تواجد ابنتها منزل شقيقتها، قام المتهم بإدخالها إحدى الغرف وتعدى عليها جن.سيا وقام المتهم بتكرار تلك الواقعة على فترات أثناء عدم تواجدها ووالدة المتهم.