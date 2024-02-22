نتنياهو يتجاهل العالم.. بلومبرج: خطة إسرائيلية لنقل مليون مدني من رفح

يمضي المسؤولون الإسرائيليون قدماً في مبادرة لنقل أكثر من مليون مدني من رفح، وهي قبل هجوم محتمل ضد حماس، ومع ذلك، وفقا لما نشرته إذاعة بلومبرج، خلف الأبواب المغلقة، يعترف هؤلاء المسؤولون أنفسهم بعدم وجود استراتيجية ملموسة فيما يتعلق بلوجستيات العملية، وجدولها الزمني، وجهة الأفراد النازحين.

وعلى الرغم من التصميم على تنفيذ هذه الخطة، لا يزال هناك عدم يقين يحيط بالتفاصيل الحاسمة مثل كيفية تنفيذ عملية النقل الجماعي وأين سيتم إعادة توطين السكان النازحين، وتعترف السلطات الإسرائيلية بهذه التحديات حتى مع إصرارها على التزامها بالهدف الطموح.

وفي مقابلة هاتفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع بلومبرج، قال إنه أعطي الأمر بالخطة للجيش وهو ما سينفذها ويمثلها في المستقبل.

وأفادت بلومبرج أن نتنياهو يتجاهل العالم بالكامل الذي يطالبه بالتوقف عن فكرة الهجوم على رفح لكنه يتجاهل الأزمات التي قد تنتج عنها.