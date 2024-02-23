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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب: تواجد مصر على مائدة النسخة الرابعة من نموذج محاكاة البريكس

صدى البلد

عقدت وزارة الشباب والرياضة، جلسة نقاشية حول أهمية تواجد مصر داخل التكتل الاقتصادى البريكس، حاضر فيها أحمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك خلال النسخة الرابعة من نموذج محاكاة الدول الصاعدة “MEC” البريكس، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وذكرت الوزارة أن نموذج المحاكاة يُقام تحت شعار "الرؤية المصرية للتنمية الشاملة"، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان و التعليم المدني - الإدارة العامة لبرلمان الطلائع و الشباب بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر.


وتحدث أحمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أهمية تواجد مصر داخل التكتل الاقتصادي البريكس، وصدور قرار إنشاء وحدة تجمع البريكس التابعه لرئاسة مجلس الوزراء وذلك لتعظيم الاستفادة من انضمام مصر إلى هذا التجمع.


وأشار مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى ردود الفعل الغربية الخاصة بانضمام مصر إلى تكتل البريكس، مؤكدًا أنها فرصة كبيرة لمصر بالانضمام الي هذا التكتل، وكذلك الدور الفاعل للبريكس في التمويل والإقراض العالمي من خلال إطلاق وانشاء بنك التنمية الجديد NDB من خلال الإقراض للدول بنسبة فائدة أقل من صندوق النقد الدولي.


وأشار إلى أن أبرز الفرص للانضمام إلى هذا التكتل يزيد بشكل كبير من جغرافيا البريكس وحجم اقتصادها ومكانتها، وأنها ستصبح منتدى مؤثر بشكل متزايد على الأسواق الناشئة، لافتاً إلى مجالات التعاون المقترحة لدول البريكس متمثلة في السياحة الوافدة والتبادل التجاري -الاستثمارات الأجنبية المباشرة - الإقراض الميسر والتمويل - توطين التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات - تطوير العلاقات في مجالات القوة الناعمة.


حضر الجلسة النقاشية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، سعد النديم منسق عام نموذج المحاكاة.

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