الأونروا : الوكالة وصلت إلى مرحلة الانهيار

ذكر المفوض العام للأونروا أن الوكالة وصلت إلى مرحلة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويلها.
ومن جانبه؛ قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل سمحت لقافلتي وقود فقط بدخول شمال غزة في النصف الأول من فبراير.
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ذكر المفوض العام للأونروا أن الوكالة وصلت إلى مرحلة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويلها.
ومن جانبه؛ قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل سمحت لقافلتي وقود فقط بدخول شمال غزة في النصف الأول من فبراير.
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