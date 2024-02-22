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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القوات المسلحة توزع أجهزة كهربائية على 332 أسرة أولى بالرعاية|فيديو

اجهزة كهربائية
اجهزة كهربائية

أشاد الإعلامي محمد موسى، بحملة "بلدك معاك" التي أطلقتها المنطقة الشمالية العسكرية  لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسئولية، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة الأولى من الحملة تضمنت توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على (332) أسرة، من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وشملت (108) أسر بمحافظة الإسكندرية و(83) أسرة بمحافظة البحيرة و(71) أسرة بمحافظة الغربية و(70) أسرة بمحافظة كفر الشيخ.

من جانبه أكد اللواء أ.ح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة، على المسئولية المجتمعية التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته ، مشيراً إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات نطاق المسئولية لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

فيما أعربت الأسر عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه الدولة ومؤسساتها الوطنية من جهود لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم والتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية الراهنة.

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