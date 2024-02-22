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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي

صدى البلد

عبر وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، ووجوده ضمن بعثة الأهلي المتواجدة حاليا في غانا لخوض مباراة ميدياما غدًا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال أبوعلي، إنه سبق له السفر مع الفريق في معسكر الإمارات وخوض مباريات ودية، إلا أن وجوده مع الأهلي في غانا أمر مختلف، لاسيما أن الفريق مقبل على مباراة صعبة أمام ميدياما، وفي بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا التي يتطلع الأهلي إلى التتويج بها، وإضافة لقب جديد للنادي على الصعيد القاري.


وأكد مهاجم الأهلي أنه سعيد بوجوده مع الأهلي، ولديه حماس كبير للتواجد مع الفريق ومساعدته خلال المباريات الرسمية، لافتا إلى أن المشاركة مع الأهلي خلال المواجهات الرسمية سوف تساهم في زيادة معدل انسجامه مع الفريق، وأنه يترقب ظهوره الأول على المستوى الرسمي.

 

وأشاد أبو علي بالدعم الكبير الذي وجده منذ وصوله لمصر وانضمامه للأهلي، سواء على المستوى الجماهيري أو زملاؤه بالفريق، وهو ما يسعده ويمنحه دوافع قوية في بداية مشواره مع الفريق.

 

واختتم وسام أبوعلي تصريحاته بالتأكيد على أنه يحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي سواء على المستوى القاري أو المحلي؛ لإسعاد جماهير النادي التي طالما وجد منها كل الدعم والمساندة له في بداية مشواره مع الأهلي.

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دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي


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