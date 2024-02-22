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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يوسف زيدان: أتعجب من الانبهار بالمماليك وهم بلطجية.. فيديو

يوسف زيدان
يوسف زيدان

تحدث الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، عن أسباب النظرة الفكرية لدى مجتمعات الدول النامية، والتي تتسم برؤية واحدة على مر العصور والسنوات.

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وأضاف يوسف زيدان، خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه السمة في مجتمعاتنا مرتبط بأشياء كتيرة منها عدم القدرة على إعادة قراءة التصورات الأساسية، كما يرتبط بالكسل الذهني والسلطة الغشوم التي ظلت 500 سنة تحت حكم المماليك.

 

وتابع يوسف زيدان: "أنا أندهش جدا لما بلاقي ناس معجبة بالمماليك والأبطال واللي يقرا التاريخ الحقيقي يشوفهم شوية بلطجية.. الـ600 سنة بتاعة حكم المماليك هما اللي أوروبا عملت فيهم النهضة الحديثة، وتاريخ أوروبا معروف من العصور الوسطى وصولا إلى عصر العقل وديكارت، ولو حسبت عدد الأشخاص اللي غيروا تاريخ ومسار القارة دي هتلاقيهم 150 شخصا على الأكثر، ومعروفين بأسماءهم منهم ديكارت وهيجل”.

 

واستطرد: “إذن الفكرة الوهمية إن الجماهير هي التي تحرك الأحداث فكرة مخادعة جدا، ويلحق بها أفكار أخرى مثل فكرة إن الديمقراطية هي الطريق الوحيد، لكن هو حديث ذو شجون".

وسف زيدان

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