نائب رئيس حركة النهضة التونسية يدخل في إضراب مفتوح

دخل نائب رئيس حركة النهضة التونسية علي العريض، في إضراب جوع داخل سجنه، احتجاجا على استمرار إيقافه دون محاكمة وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وتولى العريض وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الوزراء بين 2013 و2014، حيث تم إيقافه منذ شهر ديسمبر من عام 2022، بتهمة تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.

ويشار إلى أن عددا من السجناء الذين تم إيقافهم منذ العام الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة، دخلوا منذ الأسبوع الماضي، في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

ويعتبر معارضو ومنتقدو الرئيس قيس سعيد أن هذه الإيقافات هي حملة لتصفية المعارضين وإسكاتهم، لكن الرئيس يصفهم بالخونة والمجرمين والإرهابيين، ويقول إن الحملة كانت خطوة ضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى والفساد.