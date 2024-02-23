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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامية: أغلب القضايا المرفوعة في محاكم الأسرة بسبب التنمر الزوجي

طلاق
طلاق

قالت الدكتورة عبير حمدي، المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، إن أغلب القضايا المرفوعة في محاكم الأسرة بسبب التنمر الزوجي، لافتا إلى أن التنمر الزوجي يعد أحد أنواع العنف الذي يتولد نتيجة العديد من التراكمات والأحداث السابقة ومن الصعب حصرها في شيء واحد فقط.

وأضافت الدكتورة عبير حمدي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المتنمر هو شخص عدواني ونرجسي في الأساس، وسماته الشخصية تبيح له القيام بهذا السلوك المشين والمؤذي للطرف الآخر، ولا يمكن لأحد أن يقبل التنمر من كلا الطرفين الزوج أو الزوجة، مشددة على أن الزواج قائم على المودة والرحمة والمشاركة وليس العنف.

تابعت المتخصصة بالشأن الأسري، الزوج الذي يمارس التنمر الزوجي ضد زوجته قد يكون يعاني من مركبات نقص أو ضغوطات ومحمل بأعباء، لافتا إلى أن التنمر هو سلوك سلبي يصدر من الشخص في لحظة ضعف لأسباب كثيرة ويعبر عن هذا الضعف بالهجوم  على الطرف الآخر.
 

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محامية: أغلب القضايا المرفوعة في محاكم الأسرة بسبب التنمر الزوجي


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