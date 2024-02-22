سيدات يد الأهلي يفوز على الزمالك في الدوري

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الاهلي، على الزمالك بنتيجة 24-18، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي الشمس، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.

قدمت لاعبات الفريق عرضّا مميزًا، وشهد الشوط الأول تقدم «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 10-9، ليواصل الفريق التفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق وهجومه، ليفوز بنتيجة 24-18.

وأثنى محمد عادل، المدير الفني للفريق، على ما قدمته لاعبات الفريق من أداء مميز ومردود بدني، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق في البطولة.

‏‎وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق الشمس بنتيجة 31-30، في مباراة الأربعاء، ضمن منافسات الدوري.