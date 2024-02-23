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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميرنا نور الدين من الجيم | قوام ممشوق وبطن مكشوفة

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور، من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت “ميرنا” وهي ترتدي توب كت رياضي مكشوف البطن باللون الأسود، وليجن رياضي، واعتمدت على تسريحة رفع الشعر، وظهرت دون ماكياج مما أثار إعجاب وتفاعل الجمهور معها.

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_٢٠٢٤٣٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_٢٠٢٤٣٠ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_٢٠٢٤٣٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_٢٠٢٤٣٠

أبطال مسلسل الحشاشين

ومن المقرر ان تشارك ميرنا فى مسلسل الحشاشين المقرر عرضه فى رمضان المقبل من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.
 

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