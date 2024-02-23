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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد القوصي يكشف آخر استعدادات استضافة مصر لتصفيات بطولة أفريقيا لكرة السلة

خالد القوصي عضو مجلس
خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة


تحدث المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير تصفيات بطولة إفريقيا “الأفرو باسكت“ عن آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة صالة حسن مصطفى للبطولة خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري.

وأكد خالد القوصي، أن صالة حسن مصطفى على أتم الجاهزية والاستعداد لاستضافة منافسات البطولة، حيث إن جميع الاستعدادات تتم على أكمل وجه.

وواصل حديثه قائلًا أن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة يشيد باستقبال مصر للفرق والمنتخبات المشاركة في البطولة، حيث وصل كلًا من: “مدغشقر وكوت ديفوار“ ، وافريقيا الوسطى.

واختتم القوصي حديثه، مطالبًا من الجمهور المصري أن يحضر منافسات البطولة من أجل تقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبي المنتخب المصري.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة كالتالي:-

- منتخب مصر يواجه نظيره إفريقيا الوسطى اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب مدغشقر يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

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