أستاذ تمويل يكشف تفاصيل إصدار النسخة الرقمية من الجنيه

كشف محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، تفاصيل اتجاه البنك المركزي إلى إصدار الجنيه الرقمي.

وقال "باغة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية "شافكي المنيري" ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس، "هي نسخ رقمية لها نفس القيمة ونفس التسلسل ولكن الفرق أن الجنيه الرقمي سيكون مستقر عن العملات المشفرة".

فكرة قديمة حديثة

وأضاف "هي فكرة قديمة حديثة ولكن مع تطور تكنولوجيا المعلومات بدأت البنوك المركزية يبقى لها عملة خاصة بها لتقليل تعاملات الكاش للقضاء على الفساد وغسيل الأموال خلال عام 2030".

وتابع "الجنيه الرقمي سيكون له مستهدفات كثيرة حتى تكون حسابات الدولة منضبطة وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية للدولة".