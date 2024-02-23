رضا عبدالعال يصدم الأهلاوية بشأن حالة الفريق أمام ميدياما

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ميدياما الغاني صعبة بسبب ما تعرضت له بعثة القلعة الحمراء في أكرا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي تأثر برحلة الطيران الشاقة في طريقه إلى غانا استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ".

وتابع:"الأهلي سيتأثر بالارهاق الشديد في مباراة ميدياما الغاني اليوم الجمعة ، بسبب ما تعرضت له طائرة الفريق من عطل ثم استكمال الرحلة ".