رضا عبد العال: أتمنى الاحتفاظ بـ"وسام أبو علي" بديلًا أمام ميدياما الغاني

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أنه من الأفضل أن يشارك وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي كبديل في مباراة ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيحتفظ بـ"وسام أبو علي" بديلًا أمام ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ".

وتابع:" لا أفضل اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي منذ البداية على وسام أبو علي في خط الهجوم حتى لا يتم حرقه فنياً ".