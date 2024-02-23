لا بد من مشاركته.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن نجم الزمالك

طالب رضا عبدالعال، بمنح البنيني سامسون اكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة المشاركة في المباريات.

وأكد رضا عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية "أن المباريات التي ظهر فيها سامسون اكينيولا مع الزمالك كان مميزاً في بعضها ، ويجب ان يشارك كي يتم الحكم عليه"

واضاف عبد العال، أن اكينيولا في احدي المباريات صنع هدفاً رائعاً وكذلك سجل ، لذلك يجب أن يحصل علي فرصة المشاركة"



يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها السادسة مساء الاحد المقبل باستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية.