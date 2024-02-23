السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يشددان على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية في غزة ومنظمات وفصائل فلسطينية تعلن الثلاثاء يومًا للغضب ضد إسرائيل .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مجلس الوزراء المصري يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنوسع التفويض الممنوح لفريق التفاوض في محادثات الأسرى

الصين تطالب محكمة العدل بإبداء رأيها في الاحتلال الإسرائيلي "غير القانوني"

واشنطن: لم نتأكد من إرسال إيران صواريخ باليستية لروسيا

اتهامات لأربعة أشخاص في أمريكا بشبهة نقل أسلحة إيرانية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم شددا على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في غزة وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية والسياسية تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل حل الدولتين، بحيث يمكن تجنب زيادة عوامل التوتر واتساع نطاق الصراع في المنطقة.

من جانبه، حرص رئيس الوزراء الماليزي على تأكيد تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر لقيادة وإدارة عملية إدخال المساعدات رغم العراقيل والصعوبات الكبيرة في هذا السياق، مؤكدا دعم بلاده لجهود مصر المكثفة لوقف الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإرساء السلام في المنطقة.

وأشارت "الأنباء" إلى أن مجلس الوزراء المصري وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأنها بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال خلال استقباله المبعوث الأمريكي بريت ماكجورك، الخميس، إن إسرائيل "ستوسع التفويض الممنوح لفريق التفاوض في المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى"، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفًا:"وفي الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لمواصلة العمليات البرية المكثفة” في غزة.

وقالت "الجريدة" إن الصين طالبت محكمة العدل الدولية، بإبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي وصفته بأنه "غير قانوني". وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، ما شين مين، الذي ألقى مرافعة بلاده أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا: "لقد تأخرت العدالة لفترة طويلة، لكن لا ينبغي الحرمان منها". وأضاف: "مرت 57 سنة منذ أن بدأت إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة".

وأشارت "الوطن" إلى أن مؤسسات الأسرى، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، والاتحادات، والنقابات، والحركات الشبابية في فلسطين، قررت اعتبار يوم الثلاثاء المقبل "يوم غضب"، تصدياً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ونصرة للمعتقلين في سجون الاحتلال. وأكد ممثلو المؤسسات والفصائل، خلال لقاء عُقد في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمدينة البيرة، الخميس، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية، لأن "الاحتلال استباح الإنسان والحيوان والحجر، وحول حياة شعبنا إلى جحيم، كما أن واقع السجون والمعتقلات، وحجم الجريمة الإسرائيلية المتمثلة في الضرب والتعذيب والتنكيل والتجويع والإعدامات، يتطلبان من الجميع تحمل المسؤولية لكسر حالة الجمود".

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة، ستعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط "بداعميها وآلتها الحربية"، وفق ما صرحت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية.

وذكرت "الأنباء" أن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قال، إن واشنطن لم تتأكد بعد من نقل أي صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، مشيرًا إلى أن إيران تزود روسيا بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة والقنابل الجوية الموجهة وذخيرة المدفعية.

وقالت "الوطن" إن وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أنه جرى توجيه اتهامات لأربعة أشخاص بعدما اعترضت البحرية الأمريكية سفينة في بحر العرب الشهر الماضي تنقل أسلحة يشتبه في أنها إيرانية الصنع.