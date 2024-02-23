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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يصدم عبدالله السعيد بهذا التصريح

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

علق رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، على الراتب الذي يتقاضاه عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه مبالغ فيه جدًا.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية "لو أنا من إدارة الزمالك كنت هعرض على عبدالله السعيد اللعب ببلاش، مقابل ختام مسيرته في الزمالك".

وأضاف: "إنما هذا المبلغ الذي يتقاضاه"12 مليون جنيه" مبالغ فيه جدًا، وحتى" 7 مليون" كتير، لأنه بيختتم حياته في الزمالك وهذا الأمر شرف لأي لاعب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبوسليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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