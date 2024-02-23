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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: الصفقات الجديدة للزمالك لن تستطيع تحقيق البطولات

الزمالك
الزمالك

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد لاعب وسط الزمالك قادر على الاستمرار لسنوات آخرى في الملاعب، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز لازال أمامه وقتا للتعرف على امكانيات اللاعبين وكان لابد من استمرار معتمد جمال.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "الصفقات الجديدة لن تستطيع أن تقود الزمالك لتحقيق البطولات، كان الأفضل ضم 3 لاعبين سوبر، من أجل تحقيق المكاسب، في ظل وضع الزمالك خلال الموسم الحالي، عبدالله السعيد لاعب كبير، لكن بجواره كان يحتاج لاعبين مميزين، فالأمر ليس مربوطا بضم عدد كبير".

يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها السادسة مساء الاحد المقبل باستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

 

 

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